От "Солдатской матери" до "Трех котов": что смотрели нижегородцы в майские Культура и отдых

Фото: KION

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от цифровой экосистемы МТС проанализировали интересы жителей Нижегородской области во время праздничных дней с 1 по 11 мая и рассказали, за просмотром каких фильмов жители региона провели это время.

Среди лидеров просмотров оказались проекты, отражающие широкий спектр зрительских интересов:

Драматическая комедия "Актерище" (18+) с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях рассказывает историю суперзвезды российского кино, который после негативного отзыва блогера-кинокритика и скандального видео был вынужден сыграть в провинциальном театре.

Патриотический сериал "Солдатская мать" (16+) с Анной Каменковой в главной роли погружает зрителей в историю Ефросиньи Семёновой – матери-героини, потерявшей на войне девять сыновей.

Для семейного просмотра маленькие зрители и их родители выбирали мультсериал "Три кота" (0+) – историю о повседневной жизни трёх любознательных котят Коржика, Компота и Карамельки, которые учатся выражать эмоции и находить выход из любых ситуаций.

Особой популярностью также пользовался сериал "Между нами химия" (18+) – драма о матери-одиночке, внезапно заболевшей раком, воспитывающей двоих детей и работающей в такси, а также анимационный проект "Леди Баг и Супер-Кот" (6+) о школьнице Маринетт, обретающей сверхспособности.

Исследование показало, что в целом по России весной 2025 года любители кино чаще всего выбирали обсуждаемые российские сериалы и новинки кинопроката. Примечательно, что в период первых майских праздников зрители отдавали предпочтение лёгкому развлекательному контенту, среди которого особенно выделялись комедия "Актерище" (18+) и третий сезон популярного сериала "Почка" (18+). На вторые майские праздники вырос интерес к патриотическому контенту – сериалам "Солдатская мать" (16+) и "Победа" (18+).

Результаты исследования демонстрируют, что жители Нижегородской области в целом следуют общероссийским трендам в выборе кино и сериалов, при этом делая акцент как на развлекательный, так и на серьёзный контент.