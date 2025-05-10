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Мемориальную доску в честь Виктора Карпочева установили в Нижнем Новгороде

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Мемориальную доску в честь Виктора Карпочева установили в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба ЗСНО

Вечер памяти Виктора Александровича Карпочева — выдающегося государственного и общественного деятеля, почётного гражданина Нижегородской области — прошёл 15 мая в стенах Законодательного собрания региона.

Почтить память Виктора Александровича пришли его родные, друзья, коллеги и соратники. Среди участников — председатель Законодательного собрания Евгений Люлин, врио губернатора Андрей Гнеушев, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, ветераны комсомола и участники патриотической акции "Алтарь Отечества".

В этот день также состоялось открытие мемориальной доски в честь Карпочева на здании администрации Нижегородского района. В церемонии приняли участие более 80 человек.
Председатель регионального парламента Евгений Люлин отметил, что Виктор Александрович был не только наставником и учителем, но и человеком, чьи советы остаются актуальными даже сегодня. Он выразил уверенность, что появление мемориальной доски — лишь начало, и в будущем именем Карпочева будут названы улицы, скверы и другие памятные места.

Заместитель губернатора Андрей Гнеушев напомнил, что Карпочев был неразрывно связан с Нижним Новгородом и внёс значительный вклад в развитие страны. Он стал основателем всероссийского движения "Алтарь Отечества", которое помогает сохранять историческую память, в том числе о подвиге нижегородского ополчения. По словам Гнеушева, Карпочев — это пример настоящего служения Родине и делу, на котором должно учиться молодое поколение.

Основная часть мероприятия прошла в зале заседаний под девизом "А работы было море!". Гостям показали архивные фотографии: от юного секретаря обкома ВЛКСМ до инициатора масштабных патриотических проектов. Особое внимание уделили акции "Алтарь Отечества", запущенной Виктором Александровичем 24 года назад.

Председатель правления фонда "Земля нижегородская" Александр Сериков отметил, что Карпочев был самым молодым секретарём обкома ВЛКСМ в СССР и сумел воспитать поколение лидеров. При его участии создавались студотряды, строились дороги и заводы, а комсомольцы стабильно перевыполняли нормы. Он стоял у истоков движения "Ни одного отстающего рядом" и молодежных конкурсов, таких как "Золотая шайба".

Супруга Виктора Александровича, Нонна Карпочева, напомнила, что он участвовал в строительстве предприятий "Маяк" и "Весна", развивал сельскую инфраструктуру, а также помогал в ликвидации последствий взрыва в Арзамасе в 1988 году. По её словам, всё, что он делал, он делал от сердца и для людей — и теперь люди отвечают ему благодарностью.

Общественный деятель Геннадий Суворов подчеркнул, что Карпочев жил по принципу "спешить делать добро" и передавал эту установку другим. Он поблагодарил Законодательное собрание и лично Евгения Люлина за сохранение памяти о таких людях и поддержку патриотических инициатив, отметив, что дело Виктора Александровича продолжает жить в новых поколениях.
В завершение вечера гости получили памятные книги и унесли с собой не только теплые воспоминания, но и ощущение преемственности. Вечер памяти стал напоминанием о том, какие ценности — честность, любовь к Родине и вера в людей — отстаивал Виктор Карпочев.

"Он был незаменимым человеком. Светлым, настоящим, преданным своей стране. Пока мы помним таких людей, как Виктор Александрович, Нижегородская область будет сильной и единой", — резюмировал Евгений Люлин.

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Теги:
Законодательное собрание Памятные даты
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