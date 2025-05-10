Нижегородские компании вышли на международный рынок через форум в Казани Экономика

Фото: ЦПЭ

Пять нижегородских предприятий представляют регион на международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", который проходит с 14 по 16 мая в столице Татарстана. Участие в мероприятии организовано на льготных условиях при поддержке регионального Центра поддержки экспорта.

Выставочный стенд Нижегородской области на форуме посетил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Делегацию региона возглавил зампред правительства Дмитрий Старостин. В состав делегации вошли также замминистра промышленности, торговли и предпринимательства Владимир Балакин, руководитель ЦПЭ Александра Бессонова и представители пяти компаний.

Как отметил министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов, форум "Россия – Исламский мир" является ключевой площадкой для укрепления связей с зарубежными партнёрами. Он подчеркнул, что участие в таком мероприятии — это возможность представить нижегородскую продукцию на международной арене и расширить рынки сбыта. В рамках форума для производителей запланировано более 50 деловых встреч с потенциальными заказчиками.

Регион на форуме представляют:

– ООО "Альтерхим-Про" (косметика и бытовая химия),

– ООО "Агростройлидер" (садовая техника),

– ООО "Лаварт центр" (котельное оборудование),

– ООО ИК "Дир Систем" (конвейерные системы),

– ООО "Доски Балки" (строительные и дизайнерские конструкции).

Все расходы на оформление и организацию коллективного стенда, включая аренду площадей и оборудования, взял на себя Центр поддержки экспорта в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

В рамках деловой программы форума прошла сессия, посвящённая сотрудничеству России и ОАЭ. Выступая на ней, Дмитрий Старостин рассказал о перспективах взаимодействия региона с Эмиратами. Он обозначил приоритетные направления: высокие технологии, аграрный сектор, образование, экспорт и запуск совместных программ — таких, как международная акселерационная инициатива Sunrise Accelerator.

Старостин отметил, что Нижегородская область обладает как промышленным, так и туристическим потенциалом, активно развивает особую экономическую зону "Кулибин" и готова к технологическому и инвестиционному партнёрству. Он подчеркнул, что запуск акселерационной программы Sunrise стал наглядным примером открытости региона к интеграции международного опыта.

Также было напомнено, что в феврале этого года губернатор Глеб Никитин возглавил делегацию в ОАЭ, где прошли переговоры по вопросам экспорта, внедрения технологий и развития торговли. Весной с ответным визитом регион посетили делегации из Абу-Даби и Торгово-промышленной палаты Дубая, которые положительно оценили нижегородские производственные проекты.

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, осмотрев стенды регионов, отметил, что каждый субъект представил свою уникальность и сильные стороны — от промышленности до туризма. Он поблагодарил все регионы за высокий уровень подготовки и участие в форуме.

Получить информацию о действующих мерах поддержки экспорта можно по телефону Центра поддержки экспорта: +7 (831) 435-18-48. Также работает горячая линия центра "Мой бизнес" — 8 (800) 301-29-94. Все услуги предоставляются в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт", реализуемый в Нижегородской области, нацелен на укрепление внешнеэкономических связей, рост несырьевого экспорта и развитие международной инфраструктуры поставок.