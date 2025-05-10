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Общество

Схему строительства ливневок в Нижнем Новгороде разработают до конца 2025 года

16 мая 2025 11:50  [44] Общество
Схему строительства ливневок в Нижнем Новгороде разработают до конца 2025 года

В Нижнем Новгороде идет работа над созданием обновленной схемы развития системы ливневой канализации, рассчитанной на период с 2026 по 2036 год. Об этом ИА "Время Н" сообщили в городском департаменте благоустройства. Завершить подготовку документа планируется до 30 ноября 2025 года.

Как пояснили в ведомстве, новая схема позволит определить порядок и приоритеты при реализации проектов по строительству современных дождевых канализационных систем в городе.

Параллельно с этим в текущем году муниципальное учреждение "Управление инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода" направит порядка 70,7 миллиона рублей на обслуживание и ремонт действующих ливневок.

В рамках этой программы планируется провести ремонтные работы на улицах Суетинской, Бринского, Бекетова, Академика Сахарова, а также на Похвалинском съезде вблизи улицы Заломова.

Кроме того, предусмотрена перекладка ливневых коллекторов на проспекте Гагарина в районе дома № 21Г и на Заречном бульваре.

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Теги:
Городское хозяйство Ливневки
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