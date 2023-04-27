Более 167 млн рублей выделено на разработку схемы сети ливневок в Нижнем Новгороде на 2026-2036 годы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 167 млн рублей выделено на разработку схемы сети ливневок в Нижнем Новгороде на 2026-2036 годы. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, схема должна учитывать как существующее, так и перспективное размещение объектов системы водоотведения поверхностных сточных вод.

Как отмечается в обосновании необходимости разработки новой схемы, сейчас в Нижнем Новгороде отсутствует единая система ливневой канализации, сети распределены по городу неравномерно, а износ существующих сетей в среднем составляет 90%.

Также некоторые территории не имеют централизованного водоотведения поверхностных сточных вод, что зачастую приводит к затоплениям.

Кроме того, сейчас в городе установлена 31 насосная станция, из которых одна находится в нерабочем состоянии, одна станция никогда не запускалась, около 10 станций требуют капитального ремонта.

Разработчикам схемы предстоит провести обследование существующих сетей ливневых канализаций, разработать проекты реконструкции действующих сетей и строительства новых.

Подрядчик на разработку будет определен 26 мая, а схема должна появиться к 30 ноября 2025 года. Работы оценены в 167,1 млн рублей.

Напомним, в апреле стартовал ремонт коллекторов и колодцев на проспекте Ленина, на участке от ул. Дворовой до Львовской, на проспекте Героев, улицах Ванеева, Маршала Рокоссовского, Пискунова, а также на набережной Гребного канала.

Также ранее сообщалось, что муниципалитет готовит программу строительства ливневки на 2022-2033 годы. В частности, планируется реконструкция ливневого коллектора по нескольким центральным улицам, а также строительство коллектора в границах улиц Октябрьская и Алексеевская.