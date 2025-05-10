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Экономика

На 18% увеличится выработка у нижегородской компании промышленного оборудования благодаря федпроекту «Производительность труда»

16 мая 2025 12:15  [98] Экономика
На 18% увеличится выработка у нижегородской компании промышленного оборудования благодаря федпроекту «Производительность труда»

Фото: министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области

ООО «Формотроник» (Нижний Новгород, разработчик и поставщик технологичных решений для модернизации полимерных производств, создания новых цехов, автоматизации предприятий по выпуску изделий из пластмасс) рассчитывает на 18% увеличить выработку* на пилотном участке благодаря внедрению инструментов федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Формотроник» подвели предварительные итоги внедрения инструментов повышения производительности труда. В компании после трех месяцев работы специалистов РЦК прошел День информирования, где вместе с подведением итогов были обозначены планы на вторую часть проекта.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока на предприятии был выбран процесс проектирования и реализации проектов поставки периферийного оборудования. Выбранный поток обеспечивает 43% доли выручки компании, поэтому улучшения на нем помогут значительно увеличить выработку на всем предприятии.

«Специалисты РЦК провели аудит на предприятии и выявили 19 проблем в потоке, среди которых были неоптимизированный процесс проектирования, подготовки и исполнения заказа клиента, отсутствие стандартов и четких зон ответственности сотрудников, потеря времени на поиск данных по наличию оборудования и материалов на складе. По каждому из этих пунктов были предложены решения, разработан план мероприятий. Внедрение предложений экспертов РЦК позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на 18 процентов», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 19 сотрудников предприятия, также они проводят подготовку двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

Для того чтобы стать участников федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.  Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).  На сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке работает 281 нижегородская компания.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

*Выработка — это количество качественной продукции, которую произвёл один работник за единицу времени труда.

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Теги:
Нацпроект Производство Промышленность
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