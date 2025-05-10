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Общество

В России предложили убрать алкоголь с витрин вслед за сигаретами

16 мая 2025 13:22  [44] Общество
В России предложили убрать алкоголь с витрин вслед за сигаретами

Фото: Александр Воложанин

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб в беседе с телеканалом "360" высказал мнение, что алкоголь не должен быть так привлекательно представлен в магазинах. Его следует убрать из поля зрения покупателей, как это делается сейчас с табачными изделиями.

"Я не ханжа, иногда люблю бокал вина. Но когда захожу в любой магазин, то самая красивая витрина — это витрина с алкоголем", — пояснил он.

По мнению Гриба, над внешним видом бутылок работают лучшие дизайнеры, маркетологи, а возможно, и психологи с нейропсихологами. Однако яркие упаковки могут привлекать внимание не только взрослых, но и детей.

"Мы боремся с табакокурением, а алкоголь не менее вреден, чем табак. Поэтому я считаю, что надо продавать алкоголь в отдельных магазинах, и чтоб там только алкоголь продавался, без шоколадок", — подчеркнул он.

Часто в алкомаркетах вместе со спиртным продаются популярные среди детей продукты, такие как шоколад и другие лакомства. Маркетологи и психологи стремятся привлечь покупателей всех возрастов. Например, отец покупает ребёнку сладость, а себе — бутылку.

"Ребёнок восемь раз купит шоколадку, а на девятый — увидит "хорошую" баночку. Такие вещи адекватны с точки зрения бизнеса, но неадекватны с точки зрения антиалкогольной пропаганды", — заявил Гриб.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила запретить алкомаркетам продавать сладости, игрушки и детские новогодние подарки, чтобы не приучать молодёжь к спиртным напиткам. Однако психолог Надежда Резенова сомневается, что эта мера поможет снизить уровень алкоголизма в стране.

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Теги:
Алкоголь Дети Торговля
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