Два ДТП с участием машин ГАИ и скорой помощи произошли в Кстове Происшествия

Фото: Кстовская Госавтоинспекция

В Кстово в ночь на 17 мая произошло два серьезных дорожно-транспортных происшествия с участием служебных автомобилей. Об этом сообщается на странице "Кстовская Госавтоинспекция" во "ВКонтакте".

Первое ДТП случилось около 00:15 на пересечении улицы Магистральной и проспекта Победы. Служебный автомобиль полиции марки "Газ", которым управлял 19-летний водитель, двигался по регулируемому перекрёстку с включёнными световыми и звуковыми сигналами.

В момент проезда перекрёстка полицейская машина столкнулась с "Ладой", за рулём которой находился ровесник водителя "Газа".

От удара полицейский автомобиль перевернулся и врезался в велосипедиста, находившегося рядом с местом столкновения.

В результате аварии погиб пассажир "Лады". Еще трое человек получили травмы различной степени тяжести:

Двоих пострадавших повезли в больницу на машине скорой помощи. Однако по пути в медицинское учреждение произошло ещё одно ДТП. Около 00:26 на площади Ленина, автомобиль скорой помощи, двигавшийся с включёнными спецсигналами, начал выполнять разворот через двойную сплошную линию разметки. Во время манёвра произошло столкновение с автомобилем "ГАЗ". От удара машину скорой отбросило на припаркованный автомобиль Porsche, а затем она врезалась в металлическое ограждение и сбила пешехода.

В результате второго происшествия пострадали четыре человека.

По обоим фактам дорожно-транспортных происшествий проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что водителя фуры осудили за ДТП с четырьмя погибшими на трассе М-7.