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Общество

Водитель фуры получил срок за ДТП с четырьмя погибшими на трассе М-7

16 мая 2025 18:45  [101] Общество
Водитель фуры получил срок за ДТП с четырьмя погибшими на трассе М-7

Нижегородской областной суд вынес приговор водителю грузовика, по вине которого в аварии погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, трагедия произошла в начале августа 2024 года на трассе М-7 в Лысковском районе. Водитель фуры, спускаясь с холма, превысил допустимую скорость, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилями с "Лада Гранта" и "Газель". В результате пострадали водитель и пассажиры "Гранты": трое погибли на месте и один умер в больнице от полученных травм.

Виновник аварии, 40-летний житель Татарстана, был задержан вскоре после происшествия. Им оказался 40-летний житель Татарстана.

Приговор вынесли с учетом смягчающих обстоятельств: признание вины, состояние здоровья обвиняемого и его родственников, наличие малолетнего ребенка, частичное возмещение ущерба семьям погибших, участие члена семьи в СВО, а также гуманитарная помощь, которую дальнобойщик отправлял в зону СВО. 

В итоге суд приговорил водителя к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на срок 2 года и 6 месяцев.

С работодателя осужденного в пользу каждого из потерпевших суд взыскал по 950 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса, сбивший женщину около Московского вокзала, отрицает свою вину, хотя ранее готов был понести ответственность.

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Теги:
ДТП М-7 Суд
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