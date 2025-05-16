Мощная магнитная буря накрыла Нижегородскую область Общество

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Магнитная буря началась в субботу из-за крупной корональной дыры на Солнце. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики.

Отмечается, что первая магнитная буря была зафиксирована в утренние часы. Продолжительность события составила около четырёх часов, а пиковая мощность достигла уровня G2.3 по пятибалльной шкале. Это довольно высокий показатель для подобных явлений, особенно учитывая, что основной всплеск солнечного ветра ещё впереди.

По словам специалистов, первая реакция магнитосферы Земли на подобные явления обычно бывает резкой — магнитное поле выходит из устойчивого состояния и ищет новую точку равновесия. Сейчас геомагнитная обстановка стабилизировалась, что, вероятно, свидетельствует о нахождении этой новой точки. Однако, как отмечают учёные, это может быть временно.

По оценкам лаборатории, в ближайшие двое суток, а возможно и дольше, Земля будет находиться под воздействием изменившихся условий. Корональная дыра продолжает стремительно расти, что уже отражается в прогнозах.

Накануне специалисты предупреждали о возможных изменениях в геомагнитной обстановке. Причиной стал очередной крупный разрыв в солнечной короне — уже не первый с начала года. Сначала он находился ниже солнечного экватора, и прогнозы показывали, что поток солнечного ветра пройдёт мимо Земли. Однако за последние сутки дыра расширилась вверх, и теперь её влияние ощущается на нашей планете.

По предварительным расчётам, скорость ветра может вырасти до 600–700 км/с, что почти вдвое выше исходного уровня. Это создаёт условия для магнитных бурь уровней G1–G2, а при определённой комбинации факторов — и G3. Вероятность возникновения бурь на выходных оценивается в 30–40 %, столько же составляет вероятность менее интенсивных геомагнитных возмущений. При этом существует и сценарий, при котором магнитное поле Земли сохранит устойчивость.

Окончательная картина станет яснее к вечеру, когда начнётся очередной рост солнечного ветра и можно будет оценить реакцию земной магнитосферы. В целом, нестабильная геомагнитная обстановка может продлиться от четырёх до пяти суток.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" писала, как вспышки на Солнце влияют на Землю и организм человека.