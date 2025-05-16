Почти 130 тысяч человек присоединились к "Ночи музеев" в Нижегородской области

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Порядка 130 тысяч человек приняли участие в ежегодной культурной акции "Ночь музеев" (0+), прошедшей в Нижегородской области.
По словам министра культуры региона Натальи Сухановой, в рамках мероприятия было организовано около 500 событий — от экскурсий и выставок до творческих мастер-классов.
В Нижнем Новгороде участие в акции приняли более 40 культурных площадок, каждая из которых подготовила свою уникальную программу для гостей всех возрастов.
Среди посетителей почти 33 тысячи составили дети и подростки младше 16 лет. Министр выразила надежду, что многие из них захотят вернуться в музеи вновь, поскольку, как подчеркнула Суханова, "в музеях каждый день происходит что-то интересное".
Особое внимание было уделено активности в районах области. В числе наиболее популярных направлений оказались музейный квартал в Городце и музеи Сарова, которые продемонстрировали высокий уровень посещаемости.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области продолжает увеличиваться число музеев.
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