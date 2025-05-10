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Культура и отдых

Музей русского символизма появится в Нижнем Новгороде

16 мая 2025 13:00  [81] Культура и отдых
Музей русского символизма появится в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде появится Музей русского символизма, основанный на дарственной коллекции искусствоведа и коллекционера Валерия Дудакова. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Олег Беркович.

В дар Нижегородскому государственному художественному музею (НГХМ) передано 39 произведений художников символизма и объединения "Голубая роза".

В собрание вошли работы таких мастеров, как Павел Кузнецов, Николай Сапунов, Пётр Уткин, Сергей Судейкин, Михаил Врубель, Наталия Гончарова. Коллекция включает живопись, графику, скульптуру и предметы декоративно-прикладного искусства. По словам Берковича, это собрание сопоставимо по масштабу с фондами крупнейших государственных музеев страны.

"Город стал победителем в негласной конкурентной борьбе за право принять эту коллекцию. Подобные дарения — редкость в современной музейной практике. По значимости — это крупнейшее пополнение НГХМ за последние десятилетия", - подчеркнул Беркович.

Центральным экспонатом будущей экспозиции станет пано Михаила Ларионова "Прогулка". Это раннее произведение художника, ставшего впоследствии одним из лидеров русского авангарда.

Музей русского символизма разместится в правом крыле здания на площади Минина и Пожарского. В левом крыле откроется публичная библиотека по истории искусства, сформированная на базе научного фонда НГХМ и архива Валерия Дудакова, которая будет носить его имя.

Ранее глава региона Глеб Никитин назвал передачу коллекции Дудакова поворотным моментом в культурной жизни Нижегородской области.

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Теги:
Искусство Музеи НГХМ
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