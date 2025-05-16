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Экономика

Нижегородский бизнес может принять участие в переговорах с высокотехнологичными компаниями Белоруссии

19 мая 2025 09:45  [86] Экономика
Нижегородский бизнес может принять участие в переговорах с высокотехнологичными компаниями Белоруссии

Фото: Кира Мишина

Предприниматели Нижегородской области приглашаются к участию в онлайн-переговорах с представителями белорусских предприятий из отраслей электроники и приборостроения, электротехнической и оптико-механической промышленности. Встреча состоится 21 мая 2025 года в онлайн-формате.

Организаторами переговоров выступают действующая в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» Корпорация МСП и Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей.

В ходе онлайн-переговоров российские предприниматели смогут провести прямые переговоры, представить свою продукцию и услуги, обсудить направления сотрудничества с крупными предприятиями из Республики Беларусь, которые заинтересованы в налаживании кооперационных связей.

Среди белорусских предприятий, которые планируют принять участие в мероприятии, - ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова», ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО «ММЗ им. С.И. Вавилова», ОАО «Интеграл», ОАО «Горизонт», ОАО «Планар», ЗАО «Атлант», ОАО «Витязь», ОАО «Электроаппаратура», ОАО «Беларускабель» и ОАО «Пружанский завод радиодеталей».

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться до 20 мая. После прохождения этой процедуры на почту будет направлен перечень запрашиваемых комплектующих и материалов со стороны белорусских предприятий. Там же будет ссылка для подключения и точное время начала встречи.

По всем вопросам, связанным с мероприятием, можно обращаться в Корпорацию МСП по электронной почте.

Напомним, обо всех мерах поддержки нижегородские предприниматели, могут узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный с 2025 года президентом Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Белоруссия бизнес Нацпроект
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