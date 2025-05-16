Гигантского карпа нашли мертвым в Выксе Общество

Фото: телеграмм-канал "Нижний Новгород без цензуры"

Мертвого карпа-гиганта нашли местные жители на берегу Верхнего пруда в Выксе. Об этом сообщил телеграм-канал "Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ".

"Таких громадин рыбаки здесь не помнят", - отметил автор поста.

Предположительно, вес рыбы варьируется от 5 до 7 кг. Причины ее гибели неизвестны.

Ранее сообщалось, что на Горьковском и Чебоксарском водохранилищах до июня установлен запрет на рыболовство.