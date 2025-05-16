Гигантского карпа нашли мертвым в Выксе

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Мертвого карпа-гиганта нашли местные жители на берегу Верхнего пруда в Выксе. Об этом сообщил телеграм-канал "Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ".
"Таких громадин рыбаки здесь не помнят", - отметил автор поста.
Предположительно, вес рыбы варьируется от 5 до 7 кг. Причины ее гибели неизвестны.
Ранее сообщалось, что на Горьковском и Чебоксарском водохранилищах до июня установлен запрет на рыболовство.
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