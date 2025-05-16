В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 мая 2025 12:10  [13] Выпускники нижегородских колледжей мечтают стать водителями
19 мая 2025 11:50  [64] Суд обязал "ОРБ Нижний" выплатить более 2 млн рублей за загрязнение почвы
19 мая 2025 11:23  [241] В Ветлуге простятся с погибшим в ходе СВО Сергеем Обуховым
19 мая 2025 11:00  [124] На Канавинском мосту начали снимать асфальт
19 мая 2025 10:53  [115] Гигантского карпа нашли мертвым в Выксе
19 мая 2025 10:47  [127] Нижегородцам рассказали, как не отравиться клубникой и черешней с рынка
19 мая 2025 10:39  [129] Нижегородцев предупредили о ядовитом "аналоге" черемши
19 мая 2025 10:24  [150] Родители будущих ИТ-специалистов познакомились с инфраструктурой кампуса "НЕЙМАРК"
19 мая 2025 10:10  [295] Нижегородцам с заболеваниями пищевода стали доступны эндоскопические операции
19 мая 2025 09:43  [114] Специалисты Института демографического развития рассказали юным нижегородцам о семье как о форме самореализации
Общество

Гигантского карпа нашли мертвым в Выксе

19 мая 2025 10:53  [115] Общество
Гигантского карпа нашли мертвым в Выксе

Фото: телеграмм-канал "Нижний Новгород без цензуры"

Мертвого карпа-гиганта нашли местные жители на берегу Верхнего пруда в Выксе. Об этом сообщил телеграм-канал "Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ". 

"Таких громадин рыбаки здесь не помнят", - отметил автор поста.

Предположительно, вес рыбы варьируется от 5 до 7 кг. Причины ее гибели неизвестны.

Ранее сообщалось, что на Горьковском и Чебоксарском водохранилищах до июня установлен запрет на рыболовство.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса Рыболовство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных