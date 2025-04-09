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Общество

На Чебоксарском водохранилище вводят запрет на рыбалку до 10 июня

09 апреля 2025 19:10  [75] Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

На Чебоксарском водохранилище и впадающих в него реках с 10 апреля по 10 июня вводятся ограничения на рыболовство. В этот период запрещается промышленный вылов рыбы, а любительская рыбалка допускается лишь при соблюдении ряда условий. Об этом сообщили в нижегородском минлесхозе.

Как пояснили в ведомстве, такие меры принимаются ежегодно с целью сохранения популяции рыбы. Кроме того, ограничения способствуют формированию экологически ответственного поведения и более бережного отношения к природным ресурсам.

Согласно действующим правилам рыболовства в регионе, запреты распространяются на следующие периоды: с 1 апреля по 10 июня — на реке Оке выше зоны подпора Чебоксарского водохранилища; с 10 апреля по 10 июня — на самом Чебоксарском водохранилище и его притоках; с 15 апреля по 15 июня — на Горьковском водохранилище, его притоках и озерах.

Граница водоохранной зоны Чебоксарского водохранилища и реки Оки проходит у дороги, соединяющей село Хабарское с рекой.

Кроме того, до 20 мая включительно действует запрет на передвижение по водоемам на маломерных судах с мотором. Ограничение распространяется на Чебоксарское водохранилище с притоками (за исключением реки Ветлуги) и на реку Оку с притоками. На участках, где идет нерест, запрет сохраняется вплоть до его окончания.

Нарушение установленных правил влечет административную ответственность. В соответствии со статьей 5.14 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях, за незаконное использование маломерных судов в период ограничений предусмотрен штраф от 2 000 до 4 000 рублей.

Ранее сообщалось, что массовая гибель рыбы зафиксирована в Нижегородской области из-за обмеления Волги.

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Теги:
Минлесхоз Рыболовство
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