Мошенники придумали новый способ обмана россиян с помощью судебных данных Происшествия

Злоумышленники, занимающиеся телефонным мошенничеством, начали использовать судебные данные в качестве уловки для получения кодов авторизации, включая те, что применяются на портале "Госуслуги". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу МВД.

Преступники находят информацию о судебных слушаниях по гражданским делам на сайтах судов. Эти данные позволяют им узнать имя и фамилию жертвы, а также основные детали рассматриваемого дела. Затем мошенники звонят своим жертвам и, используя полученные сведения, под различными предлогами, якобы связанными с процессом, вынуждают их сообщить коды авторизации, которые приходят в SMS, включая те, что предназначены для доступа к аккаунту на "Госуслугах".

МВД обратилось к гражданам с призывом проявлять бдительность. Ведомство рекомендовало не доверять незнакомцам и проверять любую информацию только на официальных ресурсах.

Ранее сообщалось, что нижегородская пенсионерка дважды стала жертвой мошенников, отдав им более 2,4 млн рублей.

Кроме того, житель Заволжья лишился более 2 млн рублей после серии обманных звонков.