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Происшествия

Житель Заволжья обеднел на 2 млн рублей, сообщив код из СМС мошенникам

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Житель Заволжья обеднел на 2 млн рублей, сообщив код из СМС мошенникам

Житель Заволжья стал жертвой телефонного мошенничества, лишившись более двух миллионов рублей после серии обманных звонков.

В отдел полиции, обслуживающий город Заволжье, обратился 66-летний мужчина. Он рассказал, что ему позвонил человек, представившийся сотрудником пенсионного фонда, и сообщил о необходимости записаться в электронную очередь. Для этого, по словам звонившего, требовалось продиктовать код из SMS-сообщения, что пенсионер и сделал.

Спустя некоторое время поступил новый звонок — на этот раз от женщины, утверждавшей, что в личный кабинет мужчины на портале "Госуслуги" был совершен несанкционированный вход. Она якобы перевела звонок "сотруднику Госбанка Москвы".

Мнимый банковский работник сообщил, что на имя заявителя в четырех банках поданы заявки на оформление кредитов. Чтобы якобы защитить свои сбережения, пенсионеру предложили перевести деньги на "безопасные" счета, реквизиты которых продиктовал звонивший.

Поверив в происходящее, мужчина выполнил указания и перевел на неизвестные счета 2 085 600 рублей. Позже, когда связь с "представителями служб" прервалась, он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — "Мошенничество". Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

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Теги:
Деньги Заволжье Мошенничество
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