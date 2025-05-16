Два ДТП парализовали движение на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде 19 мая в дневное время произошли два ДТП в районе Мызинского моста.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки" на 16:00, в районе моста зафиксированы две аварии.

Многокилометровый затор образовался на переправе, а также на подъездах к мосту. В верхней части пробка начинается на проспекте Гагарина, а в заречной части - в районе станции метро "Пролетарская".

Напомним, что в настоящее время проходят ремонтные работы на путепроводе у Мызинского моста, полностью открыть движение по двум полосам планируется в начале июля.

Также стали известны подробности массового ДТП с участием пяти автомобилей в Лысковском районе.