Два ДТП парализовали движение на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 19 мая в дневное время произошли два ДТП в районе Мызинского моста.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки" на 16:00, в районе моста зафиксированы две аварии.
Многокилометровый затор образовался на переправе, а также на подъездах к мосту. В верхней части пробка начинается на проспекте Гагарина, а в заречной части - в районе станции метро "Пролетарская".
Напомним, что в настоящее время проходят ремонтные работы на путепроводе у Мызинского моста, полностью открыть движение по двум полосам планируется в начале июля.
Также стали известны подробности массового ДТП с участием пяти автомобилей в Лысковском районе.
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