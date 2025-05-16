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Происшествия

Появились подробности ДТП с пятью авто на трассе М-7 под Лысковом

19 мая 2025 10:17  [78] Происшествия
Появились подробности ДТП с пятью авто на трассе М-7 под Лысковом

Фото: ГИБДД России по Нижегородской области

Жесткое ДТП с пятью транспортными средствами произошло на трассе М-7 утром 19 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Нижегородской области.

Напомним, что из-за аварии на трассе образовались заторы в обе стороны движения и был введен реверс.

По имеющимся данным, водитель Sitrack не выдержал безопасную дистанцию с автомобилем Renault Logan, снижавшим скорость. Грузовик столкнулся с иномаркой, которую после этого отбросило в кювет по ходу движения. Далее Sitrack наехал на стоящие автомобили Ford, Opel, а также грузовой Volvo с полуприцепом, остановившиеся из-за проведения дорожных работ по нанесению разметки.

В результате аварии пострадали два человека: водитель и пассажир автомобиля Ford. Прибывшие на место медики доставили их в Лысковскую ЦРБ.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате двойного столкновения фуры с легковыми автомобилями на трассе Нижний Новгород - Йошкар-Ола.

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Теги:
ГИБДД ДТП Лысковский район
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