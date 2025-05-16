Сергей Кириенко возглавит рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодёжи Общество

Президент России Владимир Путин дал поручение создать межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься вопросами воспитания детей и молодёжи. Эта инициатива была официально опубликована на сайте правовых актов, сообщает телеканал "360".

В документе говорится, что новая группа будет координировать деятельность различных федеральных органов власти. Её задачи включают разработку и внедрение мер для создания единого воспитательного пространства, а также анализ эффективности этих мер в работе с молодёжью.

Руководителем группы назначен Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента. В состав рабочей группы также вошли вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова и помощник президента Владимир Мединский.

Отмечается, что создание такой группы направлено на укрепление системы воспитания, которая будет способствовать формированию у подрастающего поколения высоких моральных и этических качеств, а также патриотизма и гражданской ответственности.

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Стоит отметить, что Сергей Владиленович с 2021 года является председателем наблюдательного совета общества "Знание", с 2023 года — председателем организационного комитета Всемирного фестиваля молодёжи. Весной этого года он возглавил Национальный центр исторической памяти при президенте РФ, а также занял пост зампредседателя наблюдательного совета общественно-государственного движения детей и молодёжи "Движение первых".