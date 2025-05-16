Доброволец СВО: "Каждый мужчина должен постоять за свою семью, детей, Родину и мирное будущее" Общество

Фото: Дом народного единства

Еще одна группа добровольцев, заключивших военные контракты в пункте отбора в Нижнем Новгороде, отправилась на боевое слаживание. Мужчины приехали из разных регионов, но всех объединяет желание остановить агрессию киевского режима, от которого страдают мирные жители.

Житель Курска рассказал, что у него уже есть боевой опыт: пять лет служил сапером по контракту в Вооруженных силах РФ. Его родители проживают в Курской области и собственными глазами видели бесчеловечное отношение ВСУ к жителям приграничных регионов России.

«Я иду защищать не только своих родных, но и страну, чтобы искоренить саму возможность агрессии в отношении моей Родины. Мы непременно победим, потому что иного пути нет», — поделился доброволец.

Сварщик из Кирова давно хотел уйти на СВО, но мешали проблемы со здоровьем. После курса лечения смог пройти врачебную комиссию и заключить контракт.

«Мы идем сражаться за то, чтобы наши семьи никогда не видели, как взрываются снаряды. Я думаю, каждый мужчина должен постоять за свою семью, детей, Родину и за мирное будущее. Мы сражаемся за правду, поэтому победа будет за нами. Желаю всем вернуться живыми и здоровыми», — говорит кировчанин.

У медика из Краснобаковского округа Нижегородской области была востребованная и стабильная работа, но он посчитал, что будет полезнее «за ленточкой».

«Мы должны защищать свою Родину, если над ней нависла опасность. Дед у меня сражался, а я чем хуже?! Печально, конечно, что многим украинцам так «перепрошили» мозги. Вот и пожинают плоды. У нас другой менталитет – мы патриоты, у нас взаимовыручка и сильный дух, поэтому победим», — уверен нижегородец.

Отправку добровольцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдают сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Предусмотрено и индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.