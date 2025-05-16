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Общество

В Нижегородской области завершают капитальный ремонт 14 школ и детских садов

19 мая 2025 17:16  [85] Общество
В Нижегородской области завершают капитальный ремонт 14 школ и детских садов

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В российских регионах при поддержке Единой России и Минпросвещения Российской Федерации строят и ремонтируют новые школы, детсады и колледжи. Так, с начала 2025 года в Нижегородской области после комплексного капитального ремонта открыли уже три образовательных учреждения - Красногорскую среднюю школу в Пильнинском округе, Уренскую среднюю общеобразовательную школу № 1 в Уренском округе и Школу № 3 в Богородском округе. В настоящее время в регионе на завершающей стадии капитального ремонта находятся еще 14 образовательных объектов, работа контролируется «Партийным Десантом».

«Партия «Единая Россия» осуществляет постоянный мониторинг капитального строительства и ремонта школьных зданий и дошкольных учреждений. Каждый объект находится под особым контролем», - сказала региональный координатор проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» Маргарита Банникова. 

В 2025 году в России пройдет капитальный ремонт более 1500 образовательных учреждений. О планах в рамках соответствующей президентской программы секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил на всероссийском штабе.

Программу совместно реализуют партия «Единая Россия» и Минпросвещения России. В этом году в нее вошли 1277 школ, 142 детских сада и 132 колледжа. Контракты на проведение работ по капремонту заключены на 1518 объектах, и на многих они уже начались. Однако есть и регионы, где фиксируется отставание.

«Контракты не заключены по 33 объектам. По некоторым они находятся на подписании. По некоторым конкурсная документация размещена с опозданием. Но есть объекты, по которым еще даже не объявлены конкурсные процедуры. В «красной зоне» — Томская, Тамбовская, Липецкая области, Ставропольский и Краснодарский края, НАО», — рассказал Владимир Якушев.

Кроме того, планируется, что в этом году будет начато строительство 67 новых школ и 57 детсадов. Конкурсы на строительство учреждений среднего образования до сих пор не объявлены в 11 субъектах, дошкольных — в шести. «Единая Россия» и Минпросвещения проведут отдельное совещание с регионами, которые не выполняют обязательства по контрактованию.

Также есть «субъекты-должники» по вводу школ после строительства и капремонта. Ряд объектов не завершен с 2022-2023 годов. Сергей Кравцов напомнил, что нацпроект «Образование» завершился, началась реализация нового проекта «Молодежь и дети». В связи с этим особенно важно ликвидировать все долгострои.

Отметим, каждый этап работ по программе капремонта и строительства образовательных учреждений проходит под контролем общественных штабов, созданных в регионах. В них входят депутаты Госдумы, сенаторы от партии, родители и педагоги. Владимир Якушев поручил «Единой России» максимально помогать региональным и муниципальным властям. Принципиально важно вовлекать в процесс родительские сообщества.

«Изначально закладываются серьезные проектные решения — как будет выглядеть здание, фасад, каким будет оформление, что сделают с точки зрения сохранения исторической памяти. Поэтому очень важно, чтобы родительская общественность участвовала, подсказывала подрядчикам, как это делается сегодня при проведении капремонта», — сказал он.

Секретарь Генсовета «Единой России» добавил, что обновление объектов должно быть завершено в летний период, так как ввести учреждения в эксплуатацию необходимо к 1 сентября.

Добавим, проект капремонта школ входит в народную программу партии. Его инициировал президент России Владимир Путин на съезде «Единой России» в 2021 году, а в 2024 году к ней присоединились и новые регионы.

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Теги:
детский дом Единая Россия Школы
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