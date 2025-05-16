239 участников СВО прошли в следующий этап программы "Герои. Нижегородская область" Общество

Фото: пресс-служба КУПНО

239 участников и ветеранов специальной военной операции успешно прошли дистанционное тестирование и отобраны для следующего этапа региональной программы "Герои. Нижегородская область". Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

По словам главы региона, завершился важный этап программы — онлайн-тестирование кандидатов. Дополнительно была организована специальная волна для тех, кто ранее не мог участвовать в первых двух этапах из-за службы на передовой. Это позволило включить в отборочный процесс максимальное число заинтересованных участников.

Никитин подчеркнул, что конкурсная часть программы остаётся серьёзной — в ней задействованы эксперты Корпоративного университета правительства области и Президентской академии (РАНХиГС). На основании их методик и оценок общественный совет определил 239 человек, которые успешно справились с заданиями и переходят к следующему этапу — онлайн-собеседованиям.

Те, кто не попадёт в основную образовательную часть программы, смогут пройти дистанционный курс, рассчитанный на развитие необходимых для гражданской жизни навыков и компетенций.

Программа "Герои. Нижегородская область" направлена на поддержку интеграции и трудоустройства участников СВО в системе государственного управления. Она реализуется региональным правительством и КУПНО при участии Нижегородского института управления РАНХиГС. По её итогам участники получат диплом о профессиональной переподготовке и удостоверение о повышении квалификации.

Промежуточные итоги отбора обсудили на заседании общественного совета программы под председательством заместителя губернатора Андрея Гнеушева. Он отметил, что Нижегородская область вошла в число лидеров по количеству заявок в Приволжском федеральном округе и в целом по стране — с 31 января по 31 марта регистрацию прошли 1613 человек, из которых 702 прошли дистанционное тестирование. Нижегородский регион стал единственным, где провели третью волну — специально для тех, кто не мог участвовать ранее из-за нахождения в зоне боевых действий.

Во время заседания ректор КУПНО Роман Марков и первый проректор Альбина Ахметова рассказали об итогах тестирования и дальнейших этапах отбора и обучения. Первый этап включал анкетирование и оценку тестов по методике, разработанной Высшей школой государственного управления РАНХиГС.

Следующий этап — онлайн-собеседования — пройдёт с 20 мая по 10 июня для участников, завершивших службу. По результатам состоится ассессмент, в ходе которого эксперты оценят профессиональные и личные качества кандидатов. Финалисты будут зачислены на обучение.

С 16 по 20 июня онлайн-собеседования пройдут также для бойцов, которые ещё продолжают службу и успешно справились с тестированием. Лучшие из них войдут в резерв программы.

Параллельно с 17 мая по 14 июня проходят командообразующие мероприятия для претендентов на участие. Это позволит создать сообщество бойцов СВО в регионе. В мае прошла панельная сессия "Возвращение домой: открытый диалог с представителями власти", а впереди участников ждут встречи, игры, культурные и спортивные мероприятия. Первым таким событием стало посещение футбольного матча "Пари НН", где участники и их семьи развернули триколор размером 15 на 7 метров в поддержку команды.

Отличительной чертой программы является семейный трек, нацеленный на поддержку не только бойцов, но и их родных. Он включает участие в культурных и образовательных мероприятиях, мастер-классы, спортивные события, а также карьерное консультирование и профориентацию в Молодёжном центре карьеры на базе образовательного центра "КУПНО.СТАРТ".

Кроме того, для тех, кто не попадёт в основную программу, будет доступен дистанционный курс объёмом 40 академических часов. В него войдут темы по государственному управлению, личной эффективности, управленческим навыкам, коммуникациям, цифровым технологиям и эмоциональному интеллекту. Цель курса — предоставить ключевые знания и навыки для успешной адаптации и профессионального роста в мирной жизни.