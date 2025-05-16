Мошенники запустили фейк про Суперкубок по футболу в Нижнем Новгороде Спорт

Пресс-служба стадиона "Нижний Новгород" предупредила болельщиков о распространении ложной информации, связанной с матчем за Суперкубок России по футболу 2025 года.

Как сообщили представители арены, в интернете начали появляться сообщения о том, что именно этот стадион якобы станет местом проведения предстоящего поединка.

"Друзья, в сети Интернет начала распространяться информация о том, что матч Суперкубка России 2025 пройдет на стадионе "Нижний Новгород". Спешим сообщить: эти сведения не соответствуют действительности", — говорится в официальном заявлении.

Организаторы подчеркнули, что место проведения матча пока не определено, и все официальные данные будут обнародованы позже.

Особую тревогу вызывает то, что некоторые сайты уже начали продавать билеты на несуществующее мероприятие.

В пресс-службе настоятельно призвали болельщиков не доверять подобным источникам: все ресурсы, которые предлагают билеты на матч в Нижнем Новгороде, являются фейковыми.

Напомним, что недавно было принято решение о переименовании стадиона "Нижний Новгород".