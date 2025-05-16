Стадион "Нижний Новгород" получит новое имя Спорт

Фото: Александр Воложанин

Стадион "Нижний Новгород" получит новое имя и брендирование. Об этом сообщила пресс-служба ФК "Пари НН".

Отмечается, что футбольный клуб "Пари НН" заключил соглашение о сотрудничестве с Совкомбанком, которое вступит в силу с сезона 2025/26.

Одним из ключевых элементов партнерства станет переименование главной футбольной арены города. С сезона 2025/26 стадион, построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет носить название "Совкомбанк Арена". Кроме того, в интерьере спортивного объекта появится фирменный стиль нового партнера клуба.

Генеральный директор ФК "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов назвал партнерство важным шагом в укреплении клуба и свидетельством его поступательного развития.

"Партнерство поможет вывести развитие молодежного футбола в регионе на новый уровень, реализовывать совместные социальные, благотворительные проекты, а также уделять еще больше внимания популяризации футбола.", - сказал он.

ФК "Пари НН" выступает в Российской Премьер-лиге с 2021 года. Новый сезон стартует во второй половине июля.

Ранее Давид Мелик-Гусейнов назвал "Пари НН" одним из самых бедных клубов в РПЛ.