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Стадион "Нижний Новгород" получит новое имя и брендирование. Об этом сообщила пресс-служба ФК "Пари НН".
Отмечается, что футбольный клуб "Пари НН" заключил соглашение о сотрудничестве с Совкомбанком, которое вступит в силу с сезона 2025/26.
Одним из ключевых элементов партнерства станет переименование главной футбольной арены города. С сезона 2025/26 стадион, построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет носить название "Совкомбанк Арена". Кроме того, в интерьере спортивного объекта появится фирменный стиль нового партнера клуба.
Генеральный директор ФК "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов назвал партнерство важным шагом в укреплении клуба и свидетельством его поступательного развития.
"Партнерство поможет вывести развитие молодежного футбола в регионе на новый уровень, реализовывать совместные социальные, благотворительные проекты, а также уделять еще больше внимания популяризации футбола.", - сказал он.
ФК "Пари НН" выступает в Российской Премьер-лиге с 2021 года. Новый сезон стартует во второй половине июля.
Ранее Давид Мелик-Гусейнов назвал "Пари НН" одним из самых бедных клубов в РПЛ.
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