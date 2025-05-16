"Безрогий" троллейбус начал обкатку с пассажирами в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Алена Коткова

По улицам Нижнего Новгорода начал курсировать новый троллейбус на автономном ходу "Синара". Корреспондент НИА "Нижний Новгород" побывал на презентации транспорта.

Главная особенность "Синары" — возможность автономного хода. Это значит, что троллейбус может отсоединять штанги от контактной сети и продолжать движение за счёт заряда, полученного от неё. Без подключения к проводам транспорт способен проехать до 40 км.

"Троллейбус можно использовать в новых микрорайонах, где ещё не построена контактная сеть. Также он может продолжить движение в пробке или при обрыве проводов — опускает штанги и следует дальше по маршруту", — рассказал заместитель генерального директора компании "Синара — Городские машины" Евгений Стручков.

Кроме того, троллейбус полностью низкопольный. При остановке он слегка наклоняется в сторону дверей за счёт независимой подвески, что упрощает посадку. Установлены панели для маломобильных пассажиров, которые водитель может откинуть вручную.

Среди новых технических решений — система "антизажим": если в дверном проёме остаётся рука или сумка, дверь автоматически открывается, а движение блокируется до устранения препятствия.

В салоне установлены две отдельные климатические системы — в кабине водителя и в пассажирском отсеке. Сидения ортопедические, с антивандальным покрытием. Вдоль салона размещены USB-порты для зарядки гаджетов. Также "Синара" отличается высоким потолком и увеличенной площадью остекления.

Ранее троллейбус прошёл первый этап испытаний, без пассажиров. Тогда проверяли технические характеристики. Теперь началась обкатка с пассажирами.

"Этот троллейбус будет тестироваться на разных маршрутах. Сегодня он выйдет на маршрут №10. У этого депо самый высокий пассажиропоток", — сообщил замминистра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.

По словам чиновника, летом "Синара" может начать работу на новом маршруте №1 — от улицы Чаадаева до микрорайона "Седьмое небо".