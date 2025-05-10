Новый троллейбус "Синара" начал курсировать по Нижнему Новгороду

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В Нижнем Новгороде стартовали тестовые испытания нового троллейбуса модели "Синара-6254". Машина будет проходить обкатку на маршрутах, проходящих через Московский и Сормовский районы.
Как сообщили в ГП "Нижегородэлектротранс", на первом этапе испытаний троллейбус будет курсировать без пассажиров. Продолжительность тестового периода составит два месяца. По его итогам специалисты примут решение о возможности и целесообразности дальнейшего внедрения данной модели в городской транспортный парк — с учётом состояния действующей инфраструктуры.
Низкопольный троллейбус "Синара" рассчитан на перевозку до 85 пассажиров. В салоне предусмотрены USB-розетки для зарядки мобильных устройств, система автоинформирования, видеонаблюдение, видеорегистраторы, а также откидная аппарель для маломобильных пассажиров.
Кроме того, транспорт оснащён навигацией на базе ГЛОНАСС, климатическими системами, анатомическими сидениями с антивандальным покрытием и автоматическими средствами пожаротушения. Двери оборудованы внутренней подсветкой и системой "антизажим" с сенсорами на кромках.
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