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Общество

Юристы назвали мягким наказание комика Сабурова за нарушение закона о миграции

20 мая 2025 16:28  [78] Общество
Юристы назвали мягким наказание комика Сабурова за нарушение закона о миграции

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Юрист Сергей Андрейцо из РАНХИГС/ГУАП объяснил мягкость наказания для комика Нурлана Сабурова, задержанного за превышение срока временного пребывания. В беседе с телеканалом "360" он отметил, что cуд или полиция решают, какое наказание назначить за нарушение миграционного законодательства, учитывая множество факторов.

Сабуров заплатил штраф в 5000 рублей и получил предписание покинуть Россию в течение двух недель с соблюдением всех правил въезда. Андрейцо отметил, что работа и учёба Сабурова в России, а также наличие семьи, вероятно, граждан РФ, сыграли ключевую роль в решении суда. Отсутствие других нарушений и положительные характеристики также повлияли на выбор наказания.

Адвокат Сергей Жорин подчеркнул, что повторное нарушение миграционного законодательства в течение трёх лет может привести к запрету на въезд в Россию на срок до трёх лет. Теперь Сабурову важно соблюдать закон, чтобы избежать дальнейших проблем.

Напомним, Сабурова задержали 19 мая в аэропорту Шереметьево. Он как гражданин Казахстана превысил срок временного пребывания в России. После задержания его доставили в отдел полиции Химок, где выдали предписание и квитанцию на штраф. Теперь концерт комика в Нижнем Новгороде (18+), запланированный на сентябрь, оказался под угрозой срыва.

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