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Культура и отдых

Концерт Нурлана Сабурова в Нижнем Новгороде оказался под угрозой срыва

19 мая 2025 19:36  [46] Культура и отдых
Концерт Нурлана Сабурова в Нижнем Новгороде оказался под угрозой срыва

Фото: телеграм-канал SHOT

Известного стендап-комика Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево из-за нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Как стало известно, Сабурова задержали днем 19 мая, когда он прилетел в Москву из Самары, где накануне у него состоялся концерт.

Напомним, Нурлан Сабуров является гражданином Казахстана, но свою основную деятельность ведет на территории России, проживая здесь с семьей. Также в Москве у него есть недвижимость.

Комику назначили штраф в 5000 рублей за нарушение сроков миграционного учета. Ему также надо покинуть страну в течение двух недель и вернуться уже на легальных условиях. При несоблюдении требований Сабурова могут выдворить из страны с запретом на въезд в РФ.

Осенью у юмориста запланирован масштабный тур по городам России. 17 сентября концерт (18+) должен пройти и в Нижнем Новгороде. На данный момент раскуплена только треть билетов.

Пока неизвестно, успеет ли Сабуров уладить все проблемы с миграционным законодательством и состоится ли выступление.

Ранее сообщалось, что мигрантов обяжут при въезде в Россию предоставлять справку об отсутствии серьезных заболеваний и инфекций, а также отрицательные результаты теста на наркотики перед пересечением границы. 

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Теги:
знаменитости Концерты Мигранты
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