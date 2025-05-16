Власти рассматривают запуск троллейбуса до микрорайона Седьмое небо Общество

Фото: Алена Коткова

В правительстве Нижегородской области изучают возможность запуска нового троллейбусного маршрута №1, который должен соединить остановку "Платформа Чаадаево" с микрорайоном Седьмое небо в Нижнем Новгороде. Об этом 20 мая в ходе презентации нового троллейбуса "Синара" сообщил замглавы регионального минтранса Денис Рябинин, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Машину предоставил производитель на безвозмездной основе для тестовой эксплуатации. Пока "Синара" будет курсировать по маршрутам №10 и №25 в заречной части города. В случае успешного испытания власти рассматривают возможность закупки таких троллейбусов для регулярных перевозок.

Сейчас маршруты №10 и №25 заканчиваются у пересечения улиц Пролетарской и Карла Маркса — дальше нет контактной сети. Именно поэтому рассматривается вариант продления движения до микрорайона Седьмое небо с использованием троллейбусов, способных работать автономно.

Как отметил Рябинин, на новом маршруте планируется задействовать исключительно троллейбусы с увеличенным автономным ходом — два БКМ, купленные несколько лет назад, а также тестовый "Синара".

Подробнее о новом троллейбусе можно прочитать здесь.