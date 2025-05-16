В Арзамасе обсудили кадровую стратегию и развитие промышленности региона Экономика

Фото: пресс-служба АПЗ

"Сейчас, когда напряженность на рынке труда перестала нарастать, наши усилия направлены на стабилизацию коллектива", – отметил генеральный директор АО "АПЗ", председатель ААПП "Развитие" Андрей Капустин на выездном совещании территориальных объединений работодателей Нижегородской области по теме "Синергия бизнеса и власти в интересах развития местной экономики", которое прошло в Арзамасе.

В заседании приняли участие представители Законодательного собрания, правительства региона, администраций нескольких муниципалитетов, руководство НАПП, председатели объединений работодателей региона. Участников поприветствовал заместитель председателя ЗСНО Дмитрий Краснов.

"Благодарю всех за работу в 2024 году, особенно по линии СВО. Победа куется в тылу! Мы понимаем, с какими трудностями приходится сталкиваться промышленности: повышение налога на прибыль, убывание оборотных средств. Прорабатываем с НАПП возможность формирования на этой площадке центра точек зрения, с целью дальнейшей трансляции наших инициатив в РСПП, который выступает мощным экспертом в сфере законодательства", – заявил Дмитрий Краснов.

Площадкой совещания АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" выбрано не случайно.

"Арзамас – мой избирательный округ – была выбрана абсолютно естественно, в силу найденных здесь способов решения проблем, которые используют работодатели, в том числе Арзамасский приборостроительный завод и АНПП "Темп-Авиа". Для нас – депутатов Законодательного собрания – это возможность получить обратную связь, окунуться в проблематику территорий", – отметил депутат ЗСНО Николай Упирвицкий.

"Когда встречаются руководители, вырабатывают единые подходы, обмениваются опытом, в спорах, диалоге рождается истина, – отметил генеральный директор НАПП Александр Аносов. – Арзамас – крупный промышленный центр, в котором сконцентрированы многие оборонные предприятия. Есть хорошие примеры по закреплению кадров, кооперационным связям. И мы преследовали цель показать, как может развиваться территория, когда для этого усилия прикладывает и власть, и бизнес. Потому что ни зарплаты, ни какие другие механизмы не помогут закрепить молодого специалиста, если территория некомфортная. С моей точки зрения, то, что сделано в Арзамасе за последние 3-4 года – это как раз пример, когда власти и бизнес создают условия для комфортного проживания населения".

Опытом АПЗ в решении проблемы острого дефицита квалифицированных инженерных и рабочих кадров для нужд предприятия поделился генеральный директор АО "АПЗ", председатель ААПП "Развитие" Андрей Капустин. За три года предприятие приросло в численности почти на 1,5 тысячи человек – с 6 до 7,5 тысячи. Этому способствовало в том числе тесное сотрудничество со средними специальными и высшими учебными заведениями Арзамаса. Заключены соглашения с профильными вузами Нижнего Новгорода, Казани, Саранска, Княгинина. В последние два года на завод трудоустраиваются студенты 3-4 курсов и успешно совмещают учебу и работу. Для оказания социальной поддержки молодым работникам, закрепления их на предприятии введены в действие ряд Положений о материальном стимулировании. Помогает новичкам влиться в производственный коллектив активная деятельность Молодежного совета. Результат успешной работы – победа АПЗ в областном конкурсе "Лидеры инвестиций" в номинации "Лучшая кадровая стратегия".

"Сейчас, когда напряженность на рынке труда перестала нарастать, наши усилия направлены именно на стабилизацию коллектива, – пояснил генеральный директор АО "АПЗ" Андрей Капустин. – Мы проводим большую работу по адаптации вновь принимаемых сотрудников, чтобы они чувствовали себя комфортно на огромном предприятии. В первую очередь это работа наставников и мастеров, которые помогают пережить стресс новичкам, а новое место работы – это практически всегда большой стресс для человека, особенно для молодежи, которая трудоустраивается впервые. Наша задача – помочь адаптироваться к сложному механизму под названием завод".

Мэр Арзамаса, председатель Совета муниципальных образований Нижегородской области Александр Щелоков рассказал об эффективном взаимодействии бизнеса и власти в городе, которое открывает большие возможности для развития Арзамаса.

Подвели на заседании итоги работы промышленности региона за 1 квартал 2025 года. Первый заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Максим Шапилов отметил, что в нынешних непростых условиях усилия министерства сейчас направлены на разработку мер поддержки реального сектора экономики.

О возможностях АО "Корпорация развития Нижегородской области" для реализации масштабных региональных инвестиционных проектов рассказал работодателям заместитель генерального директора Корпорации Антон Гаранин. На территории региона сейчас более 15 тысяч свободных инвестплощадок, разработано более 180 инвестпредложений. Взаимодействие с инвесторами реализуется по принципу одного окна.

О реализации в регионе федерального проекта "Профессионалитет" как кузницы кадров для промышленных предприятий рассказал председатель Совета директоров профессиональных образовательных организаций юго-западного округа Нижегородской области, директор ГБПОУ "АКТТ" Евгений Горшков. За последние три года благодаря проекту в региональную систему СПО, которая насчитывает сейчас 73 организации, удалось привлечь более полутора миллиардов рублей федеральных средств.

Участники совещания посетили производственные площадки АО "Рикор Электроникс", АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина", познакомились с историей предприятия в музее АПЗ. Завершился визит экскурсией по достопримечательностям Арзамаса.