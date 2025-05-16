Ветераны СВО из Нижегородской области осваивают управление городами на базе МГИМО Общество

Фото: Фонд "Защитники Отечества"

В Одинцовском филиале МГИМО МИД России стартовала программа профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Участниками курса стали ветераны специальной военной операции из Нижегородской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Новгородской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Организаторами выступили Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России, государственный фонд «Защитники Отечества» и МГИМО.

Заместитель министра обороны РФ и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула, что поддержка ветеранов СВО и их семей — приоритетное направление работы фонда. По её словам, участие в программе поможет бывшим бойцам реализовать себя в мирной жизни и внести вклад в развитие комфортной и современной городской среды.

Курс продлится до 17 июля. В рамках обучения слушатели освоят теорию и практику в сфере государственного и муниципального управления, изучат правовые и организационные аспекты, а также получат знания по цифровизации и развитию территорий.

Директор Одинцовского филиала МГИМО Елена Козловская отметила, что программа направлена на формирование у слушателей не только технических знаний, но и управленческих и коммуникативных навыков. Особое внимание уделяется работе с командами, финансовому управлению и взаимодействию с жителями.

Занятия проводят 30 преподавателей, включая действующих представителей власти и отраслевых экспертов. По окончании курса участники получат диплом государственного образца, который позволит им трудоустроиться в новой сфере.

Один из участников программы, ветеран СВО из Нижегородской области Денис Печуркин, отметил, что обучение открывает перед ним новые профессиональные горизонты. Он выразил благодарность за возможность получить востребованные знания и начать карьеру в сфере ЖКХ.

Ветеранам предоставлены бесплатное проживание и питание, а также доступ к инфраструктуре кампуса: спортивному комплексу, бассейну и библиотеке. В учебный план включены выездные семинары на инфраструктурные объекты и культурные мероприятия.

Заместитель руководителя нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Ярослава Лапковская добавила, что все ветераны СВО и члены их семей из региона могут обратиться за помощью в переобучении и трудоустройстве. По её словам, более 500 человек уже получили поддержку благодаря работе социальных координаторов.

Ранее сообщалось, что 239 участников СВО прошли в следующий этап программы "Герои. Нижегородская область".