Более 30 тысяч человек уже сделали свой выбор на предварительном голосовании "Единой России" в Нижегородской области Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Электронное предварительное голосование «Единой России» продолжается. Более 30 тысяч избирателей уже воспользовались правом голоса. Ветеран СВО, председатель городской Думы Нижнего Новгорода, участник программы «Время героев» Евгений Чинцов также выполнил свой гражданский долг, приняв участие в предварительном голосовании-2025.

«Предварительное голосование - честный и открытый способ выбрать лучших кандидатов. Я проголосовал и желаю всем участникам успеха! Даже если не победите, верьте в себя и продолжайте работать на благо нашего города», - сказал Евгений Чинцов.

Напомним, всего в процедуре участвуют 823 претендента, в том числе в городскую Думу Нижнего Новгорода - 152 кандидата по 39 округам. Среди участников – представители разных профессий и возрастов. Есть новички в политике и кандидаты со стажем, участники специальной военной операции.

Регистрация избирателей будет открыта еще три дня - до 23 мая, а само голосование на сайте https://pg.er.ru/ продлится до 25 мая включительно.