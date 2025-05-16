Роспотребнадзор проверяет нижегородские пляжи перед купальным сезоном Общество

Фото: Алена Коткова

Роспотребнадзор проводит проверку водоемов Нижнего Новгорода в преддверии купального сезона. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" узнал нюансы.

Сегодня, 21 мая, местом проверки стало озеро №3 на Щелоковском хуторе в Советском районе. Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области взяла пробы воды и песка. После чего их направили в лабораторию для проверки на соответствие микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.

"Сначала проба проходит подготовку. Дальше мы помещаем ее в прибор. Потом специальной программой прописывается графический анализ", – рассказала биолог Оксана Парахина.

Эксперт уточнила, что ранее были исследованы пробы воды и песка на озере №1 Щелоковского хутора (Приокский район). Все они соответствуют нормам, заверила Парахина.

Кстати, некоторые пробы берутся раз в месяц, другие – раз в неделю. Результаты заносятся в протокол.

Напомним, этим летом в Нижнем Новгороде будут работать 19 пляжей.

"На официальных пляжах в течение всего летнего сезона будет проводится производственный лабораторный контроль. Информация будет обновляться еженедельно", – рассказала Ангелина Тимофеева, ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что водолазы аварийно-спасательного отряда очищают городские водоемы перед купальным сезоном.