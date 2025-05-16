Водолазы очищают дно нижегородских озер перед стартом купального сезона Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершается подготовка водоемов к летнему сезону. Водолазы аварийно-спасательного отряда проводят очистку дна озер и удаляют опасные предметы, которые могут представлять угрозу для отдыхающих.

По словам заместителя начальника аварийно-спасательного отряда управления МКУ "ГОЧС" Олега Денисова, обследование проводится ежегодно по поручению главы города Юрия Шалабаева. Всего специалисты проверят 14 водоемов, работы планируют завершить к 23 мая. В июне запланирована повторная очистка.

"Наша задача — не просто собрать мусор, а полностью зачистить дно от потенциально опасных находок. Под водой могут скрываться стеклянные осколки и другие предметы, которые мы называем 'артефактами' прошлых сезонов. В этом смысле водолазы — настоящие подводные саперы", — отметил Олег Денисов.

Работы начались с озер в Автозаводском районе. По словам водолаза Ильи Бурмакова, ситуация с загрязнением улучшается: "С каждым годом мусора становится меньше. Встречаются стеклянные осколки и банки, но в целом дно чище. В этом году, например, нашли музыкальную колонку и катушку для кабеля. На оборудованных пляжах дно чистое, песчаное, с хорошей видимостью".

Местные жители также замечают положительные изменения. "Это наше любимое место для семейного отдыха, — рассказала Анастасия Чугунова из Автозаводского района. — Озеро ухоженное, дно чистое. Я спокойно разрешаю детям купаться — знаю, что безопасно".

В ближайшее время межведомственная комиссия начнет проверку 14 муниципальных пляжей и 5 зон отдыха. Купание разрешено только на официальных пляжах — они оборудованы спасательными постами и соответствуют нормам безопасности. В зонах отдыха, даже если они находятся у воды, плавание запрещено.

Специалисты оценят готовность спасательных постов, наличие оборудования, состояние раздевалок, туалетов, урн, а также информационные стенды и песчаное покрытие. Все объекты должны соответствовать требованиям безопасности в течение всего сезона.

В департаменте благоустройства пояснили, что до официального старта купального сезона остаются считанные дни. Если позволит погода, уже в июне нижегородцы смогут отдыхать у воды.

Городская администрация призывает жителей бережно относиться к водоемам и соблюдать чистоту, чтобы сохранить комфорт и безопасность на протяжении всего лета.

Ранее сообщалось, что летом 2025 года в Нижегородской области будет работать 26 пляжных зон.