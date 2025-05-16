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Главу Городца возмутили проезжающие по дамбе водители грузовиков

21 мая 2025 14:09  [106] Общество
Глава Городецкого округа пригрозил водителям большегрузов

Фото: Александр Воложанин

Глава Городецкого округа Александр Мудров высказался по поводу регулярных нарушений правил проезда через Нижегородскую ГЭС со стороны водителей грузовиков в своем телеграм-канале.

По его словам, несмотря на действующие штрафы, многие водители продолжают игнорировать запрет на движение по дамбе.

По мнению Мудрова, меры воздействия пока не приносят должного результата: нарушители не воспринимают штрафы всерьез и продолжают рисковать, проезжая по ремонтируемому участку. Один из таких случаев, по его словам, закончился вполне предсказуемо.

Очередной водитель попытался проскочить через дамбу, не рассчитав габариты. В результате грузовик потерял резину на правых колесах, застряв на объекте. Мудров отметил, что такие действия не только безответственны, но и несут прямую угрозу важнейшему инфраструктурному объекту.

В своем обращении глава округа подчеркнул, что Нижегородская ГЭС — это гордость региона, и любые попытки нарушить установленный порядок воспринимаются как неуважение ко всем жителям.

"Ребята, нельзя нарушать правила. Даже если вы считаете, что они не для вас. Городецкий округ и его жители издревле славились своим гостеприимством. Поэтому не стоит плевать нам в сердце, а ГЭС является жизненным органом не только округа, но и всей области. Равно как мы с открытым сердцем встречаем гостей, также крепкой рукой мы выметаем из нашего дома тех, кто наносит вред жилищу. В данном случае, это вы, уважаемые водители большегрузных машин", - обратился к водителям большегрузов Мудров.

Ранее сообщалось, что движение транспортных средств общей массой более 15 тонн запретили на мосту Нижегородской ГЭС. 

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Теги:
Городецкий район ГЭС
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