Масштабная реконструкция Городецкого гидроузла завершится в конце 2026 года

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Ход реконструкции Городецкого гидроузла в Нижегородской области превысил 40% от общего объёма работ. Об этом сообщили агентству "Время Н" в федеральном казённом учреждении "Ространсмодернизация".
Проект стартовал в мае 2023 года. На его реализацию выделено 21 миллиард рублей. Подрядная организация начала работы с подготовки к модернизации шлюзовых сооружений.
По последним данным, строительство нового шлюза 15А выполнено на 57%, причально-направляющий пал готов на 96%, а дамба №10 — на 65%.
"Сейчас продолжается бетонирование конструкций шлюза 15А и дамбы №10. На объекте задействованы свыше 900 специалистов и более 120 единиц строительной техники", — уточнили в ведомстве.
Завершить масштабную реконструкцию планируется к декабрю 2026 года.
Ранее сообщалось, что на участке Волги в Нижегородской области ввели ограничения по осадке судов.
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