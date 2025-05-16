Масштабная реконструкция Городецкого гидроузла завершится в конце 2026 года Общество

Фото: Александр Воложанин

Ход реконструкции Городецкого гидроузла в Нижегородской области превысил 40% от общего объёма работ. Об этом сообщили агентству "Время Н" в федеральном казённом учреждении "Ространсмодернизация".

Проект стартовал в мае 2023 года. На его реализацию выделено 21 миллиард рублей. Подрядная организация начала работы с подготовки к модернизации шлюзовых сооружений.

По последним данным, строительство нового шлюза 15А выполнено на 57%, причально-направляющий пал готов на 96%, а дамба №10 — на 65%.

"Сейчас продолжается бетонирование конструкций шлюза 15А и дамбы №10. На объекте задействованы свыше 900 специалистов и более 120 единиц строительной техники", — уточнили в ведомстве.

Завершить масштабную реконструкцию планируется к декабрю 2026 года.

Ранее сообщалось, что на участке Волги в Нижегородской области ввели ограничения по осадке судов.