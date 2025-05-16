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Экономика

Люлин вручил создателям памятника гендиректору "Красного Сормова" Жаркову макеты монумента

21 мая 2025 14:35  [81] Экономика
Люлин вручил создателям памятника гендиректору Красного Сормова Жаркову макеты монумента

Фото: пресс-служба ЗСНО

21 мая председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин вместе с заместителем полномочного представителя президента РФ в РФО Игорем Паньшиным наградил строителей – создателей памятника гендиректору завода «Красное Сормово» Николаю Жаркову в Нижнем Новгороде.

В числе награжденных Петр Белов - директор ООО «Специализированный застройщик «АНДОР», Олег Головко – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Столица Нижний», Сергей Иванов – председатель совета директоров Группы компаний «ННДК», Михаил Иванов - председатель постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода, гендиректор ГК «Нижегородская девелоперская компания», Вадим Пичугин – директор ООО «Специализированный застройщик «АГК», Дмитрий Смольянинов – директор общества с ограниченной ответственностью «Автомаш», Павел Фролов - генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «КМ Анкудиновка», Александр Юдин – главный судебный пристав Нижегородской области, Михаил Барковский – депутат 4 и 5 созывов думы Нижнего Новгорода.

«Сегодня мы благодарим тех, кто воплотил в жизнь идею создания памятника великому человеку – Николаю Сергеевичу Жаркову. Промышленнику, государственнику, патриоту, чьё имя навсегда вписано в историю Нижегородской земли. Я был знаком с ним многие годы и каждый раз убеждался: передо мной человек исключительной преданности своему делу, настоящий профессионал. Под его руководством завод не просто выстоял в сложные 90-е, но и стал флагманом судостроения. Сотни судов, подводных лодок, танкеров – всё это результат его труда. Но главное – он никогда не забывал о людях, решая не только производственные, но и социальные задачи. Макеты памятника будут напоминанием о том, что ваш труд стал зримым воплощением нашей общей памяти о Николае Сергеевиче. Спасибо вам за ваш труд!» - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. 

«Открытие памятника Николаю Жаркову – не просто дань уважения великому промышленнику, но и важный шаг в сохранении исторической памяти. Монумент в Сормове – символ преемственности поколений и напоминание о том, что настоящие лидеры создают не только предприятия, но и комфортную городскую среду для людей. Мы благодарны всем, кто участвовал в реализации этого значимого проекта, который станет новым знаковым местом для жителей и гостей Нижнего Новгорода», - отметил председатель комитета Законодательного собрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.

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Теги:
Законодательное собрание Красное Сормово Памятники
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