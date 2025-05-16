Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом

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Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего с участием пассажирского автобуса в Кстовском округе Нижегородской области.
По предварительным данным, около 11:40 на улице Зеленой в поселке Ждановский 34-летний водитель "Форда Транзит" выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу рейсовому автобусу. Транспортным средством управлял мужчина 1964 года рождения.
В результате столкновения пострадал сам водитель легкового автомобиля, а также две пассажирки — женщина 1994 года рождения и девочка 2016 года рождения.
Ранее проверку по данному ДТП инициировали Следственный комитет и прокуратура региона.
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