Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего с участием пассажирского автобуса в Кстовском округе Нижегородской области.

По предварительным данным, около 11:40 на улице Зеленой в поселке Ждановский 34-летний водитель "Форда Транзит" выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу рейсовому автобусу. Транспортным средством управлял мужчина 1964 года рождения.

В результате столкновения пострадал сам водитель легкового автомобиля, а также две пассажирки — женщина 1994 года рождения и девочка 2016 года рождения.

Ранее проверку по данному ДТП инициировали Следственный комитет и прокуратура региона.