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Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом

21 мая 2025 17:50  [34] Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего с участием пассажирского автобуса в Кстовском округе Нижегородской области.

По предварительным данным, около 11:40 на улице Зеленой в поселке Ждановский 34-летний водитель "Форда Транзит" выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу рейсовому автобусу. Транспортным средством управлял мужчина 1964 года рождения.

В результате столкновения пострадал сам водитель легкового автомобиля, а также две пассажирки — женщина 1994 года рождения и девочка 2016 года рождения.

Ранее проверку по данному ДТП инициировали Следственный комитет и прокуратура региона. 

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Теги:
ГИБДД ДТП Кстовский муниципалитет
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