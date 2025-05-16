Пять человек погибли из-за съезда с дороги в Нижегородской области Происшествия

С начала 2025 года в регионе зафиксировано 94 случая съезда автомобилей с проезжей части. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

В результате происшествий погибли 5 человек. Еще 123 получили травмы различной степени тяжести.

Большинство аварий стали следствием сознательного невыполнения требований безопасности со стороны водителей.

В числе основных причин — превышение установленной скорости, нарушение правил проезда перекрёстков, выезд на встречную полосу, неправильный выбор дистанции, вождение в состоянии опьянения, а также невнимательность и отвлечение от дороги.

Ранее сообщалось, что 15-летний нижегородец на мопеде погиб при столкновении с легковушкой в Нижегородской области.