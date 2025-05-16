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Общество

Школьники из Володарского округа рассказали о поездке в Беларусь в рамках проекта "Уроки с путешествием. 80-летие Победы"

21 мая 2025 19:43  [88] Общество
В таком путешествии понимаешь, насколько важно знать историю своей Родины! – школьники из Володарского округа рассказали о поездке в

Фото: министерство образования и науки Нижегородской области

Нижегородские школьники и студенты, побывавшие в Республике Беларусь в рамках проекта «Уроки с путешествием. 80-летие Победы», делятся впечатлениями со сверстниками и ребятами помладше. В формате открытых уроков ребята рассказывают, как им удалось стать участниками спецрейса и чем их впечатлили города Брест и Минск.

Один из таких открытых уроков состоялся 20 мая в средней школе №8 с.п. Новосмолинский Володарского округа. Перед учащимися 8-х – 9-х классов выступили сразу восемь юных путешественников – это ребята из разных школ муниципалитета, которые смогли подружиться в поездке.

Авторы открытого урока презентовали школьникам собственный мини-фильм под названием «900 километров – это не просто расстояние, это путь к пониманию, как хрупок мир и как дорого за него заплачено».

Каждый из ребят подготовил выступление на определенную тему. Так, ученик средней школы №10 г. Володарска Андрей Сальников поделился эмоциями от увиденного в столице Республики Беларусь. Ученица средней школы № 8 с.п. Новосмолинский Дарина Бродникова сделала особый акцент на том, чем ее поразил Музей Великой Отечественной войны в Минске. А Маргарита Лыкова из средней школы №3 р.п. Ильиногорск рассказала о впечатлениях от посещения Брестской крепости.

«Меня поразили масштабы разрушений Брестской крепости и те условия, в которых солдаты и офицеры Красной армии оказывали многодневное сопротивление вражеским силам. В таком путешествии понимаешь, насколько важно знать историю своей Родины!» – подчеркнула Маргарита Лыкова.

В поездке детей сопровождала специалист местного управления образования Наталья Соловьева. На открытом уроке она поделались историей своего отца, который встретил войну 22 июня 1941 года в Бресте.

«В воскресное утро на стадионе Бреста должен был начинаться спортивный праздник. Его ждал весь город, в том числе и мой папа - тогда 11-летний мальчик - со своим старшим братом. Утром ребят разбудило зарево за окном, и дети подумали, что они проспали. Войдя в комнату, отец, служивший в комендатуре Бреста в звании капитана, спокойным голосом скомандовал: «Одевайтесь! Это война!». Расставание было очень коротким: отец посадил ребят в грузовик и поцеловал мать. Больше своего отца ребята никогда не видели», – рассказала Наталья Соловьева.

Ученики средней школы № 8 с.п. Новосмолинский, которые принимали гостей, с благодарностью и интересом слушали истории и смотрели мини-фильм.

«Очень рада за ребят, которые получили возможность посетить Беларусь, увидеть и прочувствовать все тяготы войны! После просмотра их фильма мне и самой захотелось больше изучать историю: это не только расширяет кругозор, но и углубляет понимание современных событий. Возможно, я выберу этот предмет для сдачи ЕГЭ», – поделилась впечатлениями школьница Юлия Киселева.

Напомним, спецрейс проекта «Уроки с путешествием. 80-летие Победы» был организован с 9 по 12 мая этого года по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и при поддержке Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». В образовательную поездку по маршруту «Нижний Новгород – Брест – Минск – Нижний Новгород» отправились около 600 детей и 60 наставников, прошедших особый конкурсный отбор.

Организация этой поездки – пример патриотического воспитания подрастающего поколения - одного из важнейших направлений работы региона в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети».

Национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина и выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты». Новый национальный проект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет». 

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Теги:
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