Врачи ПИМУ провели более 60 операций по удалению опухолей рака кожи в 2025 году Общество

Фото: пресс-служба ПИМУ

За этот год врачи Университетской клиники ПИМУ провели более 60 операций по удалению опухолей немеланомного рака кожи в рамках ОМС, сообщили в пресс-службе ПИМУ.

Операция по удалению немеланомного рака кожи требует высокого профессионализма хирурга и специального оборудования. По программе ОМС такие операции проводят только два федеральных центра – Университетская клиника ПИМУ и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина.

Специалисты отмечают: опухоли кожи занимают 2-3 место среди выявляемых новообразований, из них 80% – немеланомный рак кожи. Наиболее уязвимы перед такой формой онкологии пожилые люди. Особенно те, кто проживает в регионах большим количеством солнечных дней в году.

Операции по удалению опухолей немеланомного рака кожи проводятся в Университетской клинике ПИМУ с 2020 года.

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