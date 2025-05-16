Нижегородский онколог оценила шансы Байдена в борьбе с раком Общество

Фото: Александр Воложанин

Заведующая кафедрой онкологии, лучевой терапии и лучевой диагностики Приволжского исследовательского медуниверситета Анна Масленникова оценила шансы экс-президента США Джо Байдена на лечение рака предстательной железы. Нижегородский онколог дала комментарий телеканалу "Мир".

Анна Масленникова отметила, что рак предстательной железы в ряде случаев может иметь благоприятный прогноз. Это связано с особенностями течения заболевания. Опухоль может долгое время оставаться в локализованной форме, не распространяясь за пределы предстательной железы. Благодаря этому у врачей есть время для выбора оптимальной тактики лечения, пояснила онколог.

"Современные методы лечения позволяют эффективно контролировать болезнь и значительно продлевать жизнь пациентов", — добавила специалист.

О том, что у Джо Байдена выявили агрессивную форму рака предстательной железы с метастазами в костную ткань, сообщили в офисе политика. Известно, что экс-президент уже сталкивался с онкологическими диагнозами: ранее ему удаляли несколько немеланомных кожных опухолей, а да также образование на грудной клетке.

Ранее мы писали, что нижегородские ученые нашли способ оценить эффективность иммунотерапии опухолей мозга — глиом.