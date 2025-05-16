Продолжительная магнитная буря идет в Нижний Новгород

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Сильнейшая магнитная буря придет в Нижний Новгород 27 мая. По данным сервиса my-calend.ru, штормить нижегородцев будет четыре дня – как минимум до 1 июня.
По прогнозу, буря начнется 27 мая. В этот день волнения магнитного поля составят три балла из восьми возможных. К вечеру того же дня этот показатель вырастет еще на два балла. Пятибалльная магнитная буря продержится в Нижнем Новгороде примерно до 1 июня.
В это время метеозависимые нижегородцы могут испытывать головные боли и слабость. У чуть более стойких может снизиться концентрация внимания и работоспособность.
Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" сообщала, что лето 2025 года в Нижегородской области может стать аномально жарким.
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