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Общество

Лето 2025 года в Нижегородской области может стать аномально жарким

20 мая 2025 18:35  [86] Общество
Лето 2025 года в Нижегородской области может стать аномально жарким

Лето 2025 года в Нижегородской области может стать аномально жарким. Такой прогноз представили специалисты сервиса «Яндекс Погода».

По оценкам метеорологов, температура воздуха в Нижнем Новгороде и других крупных городах страны может превысить климатическую норму на 2-3 градуса. Эксперты отмечают, что подобное отклонение от средних многолетних показателей охватит практически всю территорию России.

Помимо жары, синоптики ожидают значительное снижение количества осадков. В центральной части страны, включая Нижний Новгород, Москву и Санкт-Петербург, дождей будет примерно в полтора раза меньше обычного.

Предполагается, что погодные изменения окажут влияние на городскую инфраструктуру, сельское хозяйство и общее самочувствие населения. Специалисты рекомендуют жителям региона заранее подготовиться к возможной засухе и продолжительным периодам высоких температур.

Ранее сообщалось, что на столицу Приволжья обрушатся мощные ливни. 

Также Гидрометцентр дал предварительный прогноз на июнь. 

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Теги:
Лето Погода Прогноз
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