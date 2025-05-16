Нижегородцы смогут встать на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении с помощью портала госуслуг Общество

В Нижегородской области оптимизированы муниципальные услуги по признанию граждан малоимущими и постановке на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении.

Благодаря работе Регионального центра оптимизации государственных и муниципальных услуг Нижегородской области, действующего на базе ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», совместно с администрацией Нижнего Новгорода удалось сократить количество очных обращений граждан с 4-х до 2-х визитов, а срок постановки на учет – с 60 до 30 рабочих дней.

«Услуга приведена к единому стандарту во всех муниципалитетах региона. Мы в два раза сократили время ее предоставления. Для удобства граждан появилась возможность подать заявление на постановку на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении через региональный портал Госуслуг или через МФЦ», - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Услуга доступна для жителей всех округов Нижегородской области. Для того чтобы воспользоваться услугой онлайн, после авторизации на портале: gu.nnov.ru необходимо в верхнем меню выбрать пункт «Органы власти». Далее в разделе «Муниципальные» необходимо найти карточку «Муниципалитет Нижегородской области» и среди услуг выбрать «Признание граждан малоимущими и принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма». Далее следовать инструкции для получения услуги.

По новым правилам заявителю в большинстве случаев уже не требуется предоставлять паспорт гражданина РФ; документы, подтверждающие регистрацию актов гражданского состояния (свидетельства о рождении, заключении и расторжении брака, перемене имени); документы, подтверждающие наличие в собственности объектов недвижимости при наличии регистрации в ЕГРН; договор социального найма жилого помещения; документы, подтверждающие доход; справку от судебных приставов о получении (неполучении) алиментов. Все эти документы профильные органы власти запрашивают в рамках межведомственного взаимодействия.

Обязательными для предоставления остались только документы, необходимые в исключительных жизненных ситуациях. Это документ, подтверждающий обучение в образовательном учреждении и размере стипендии для граждан от 18 до 23 лет; паспорт иностранного гражданина; свидетельство о рождении, выданное за пределами территории РФ; документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (ордер, договор безвозмездного пользования, решение о предоставлении жилого помещения); документ, подтверждающий доход индивидуального предпринимателя или самозанятого; нотариальное соглашение об уплате алиментов; свидетельство о регистрации транспортных средств.

«Существенное изменение – отсутствие необходимости получения дополнительной справки об инвентаризационной стоимости, которая к тому же является платной для заявителя», - отметила директор ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Светлана Мусарская.

Органы местного самоуправления для реализации новых требований приводят действующие административные регламенты в соответствие со вступившими в силу изменениями.

Напомним, Региональный центр оптимизации государственных и муниципальных услуг создан в июле 2023 года. В задачи центра входит проведение анализа текущего состояния государственных и муниципальных услуг и сервисов, проектирование всех предусмотренных законодательством вариантов получения услуг, адресованных всем возможным категориям заявителей с учетом их конкретных жизненных ситуаций, а также подготовка методологических и учебных материалов.

При обращении в отделения МФЦ жители региона могут воспользоваться предварительной записью на получение услуг. Для этого необходимо подать заявку на портале МФЦ Нижегородской области либо обратиться в call-центр по телефону: 8 (831) 422-14-21.

Напомним, что развитие государственных онлайн-сервисов для удобства граждан входит в задачи федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина.