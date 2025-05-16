Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 мая 2025 12:00  [79] Нижегородский детский лагерь "Лесная сказка" может лишиться половины корпусов
22 мая 2025 11:30  [249] Продолжительная магнитная буря идет в Нижний Новгород
22 мая 2025 11:15  [110] Выброшенная из машины у приюта "Сострадание НН" собака умерла
22 мая 2025 11:04  [97] Нижегородцы смогут встать на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении с помощью портала госуслуг
22 мая 2025 10:59  [87] В Выксе дали старт Всероссийскому проекту "Марафон "Гостеприимные места России""
22 мая 2025 10:29  [260] 16 детей мигрантов хотят попасть в первые классы школ Нижнего Новгорода
22 мая 2025 09:41  [146] Число свиней в Нижегородской области превысило 440 тысяч
22 мая 2025 08:50  [149] Росприроднадзор озвучил итоги проверки свалок ТКО в Воскресенском округе
22 мая 2025 07:00  [371] На охрану нижегородских электробусов потратят 2,7 млн рублей
21 мая 2025 20:40  [324] Более 12 тысяч цветов высадят в нижегородских парках
Общество

Нижегородцы смогут встать на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении с помощью портала госуслуг

22 мая 2025 11:04  [97] Общество
Нижегородцы смогут встать на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении с помощью портала госуслуг

В Нижегородской области оптимизированы муниципальные услуги по признанию граждан малоимущими и постановке на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении.

Благодаря работе Регионального центра оптимизации государственных и муниципальных услуг Нижегородской области, действующего на базе ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», совместно с администрацией Нижнего Новгорода удалось сократить количество очных обращений граждан с 4-х до 2-х визитов, а срок постановки на учет – с 60 до 30 рабочих дней.

«Услуга приведена к единому стандарту во всех муниципалитетах региона. Мы в два раза сократили время ее предоставления. Для удобства граждан появилась возможность подать заявление на постановку на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении через региональный портал Госуслуг или через МФЦ», - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

 Услуга доступна для жителей всех округов Нижегородской области. Для того чтобы воспользоваться услугой онлайн, после авторизации на портале: gu.nnov.ru необходимо в верхнем меню выбрать пункт «Органы власти». Далее в разделе «Муниципальные» необходимо найти карточку «Муниципалитет Нижегородской области» и среди услуг выбрать «Признание граждан малоимущими и принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма». Далее следовать инструкции для получения услуги.

По новым правилам заявителю в большинстве случаев уже не требуется предоставлять паспорт гражданина РФ; документы, подтверждающие регистрацию актов гражданского состояния (свидетельства о рождении, заключении и расторжении брака, перемене имени); документы, подтверждающие наличие в собственности объектов недвижимости при наличии регистрации в ЕГРН; договор социального найма жилого помещения; документы, подтверждающие доход; справку от судебных приставов о получении (неполучении) алиментов. Все эти документы профильные органы власти запрашивают в рамках межведомственного взаимодействия.

Обязательными для предоставления остались только документы, необходимые в исключительных жизненных ситуациях. Это документ, подтверждающий обучение в образовательном учреждении и размере стипендии для граждан от 18 до 23 лет; паспорт иностранного гражданина; свидетельство о рождении, выданное за пределами территории РФ; документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (ордер, договор безвозмездного пользования, решение о предоставлении жилого помещения); документ, подтверждающий доход индивидуального предпринимателя или самозанятого; нотариальное соглашение об уплате алиментов; свидетельство о регистрации транспортных средств.

«Существенное изменение – отсутствие необходимости получения дополнительной справки об инвентаризационной стоимости, которая к тому же является платной для заявителя», - отметила директор ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Светлана Мусарская.

Органы местного самоуправления для реализации новых требований приводят действующие административные регламенты в соответствие со вступившими в силу изменениями.

Напомним, Региональный центр оптимизации государственных и муниципальных услуг создан в июле 2023 года. В задачи центра входит проведение анализа текущего состояния государственных и муниципальных услуг и сервисов, проектирование всех предусмотренных законодательством вариантов получения услуг, адресованных всем возможным категориям заявителей с учетом их конкретных жизненных ситуаций, а также подготовка методологических и учебных материалов.

При обращении в отделения МФЦ жители региона могут воспользоваться предварительной записью на получение услуг. Для этого необходимо подать заявку на портале МФЦ Нижегородской области либо обратиться в call-центр по телефону: 8 (831) 422-14-21.

Напомним, что развитие государственных онлайн-сервисов для удобства граждан входит в задачи федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Нацпроект цифровизация
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных