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Общество

В Нижегородской области при поддержке партии "Единая Россия" в образовательных учреждениях открыты более 200 парт Героев

22 мая 2025 14:53  [74] Общество
В Нижегородской области при поддержке партии Единая Россия в образовательных учреждениях открыты более 200 парт Героев

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижегородской области установили более 200 парт Героев, рассказывающих о подвигах земляков — участников Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане, Чечне и специальной военной операции. Почетное право сидеть за такой партой предоставляется отличникам, призерам и победителям олимпиад, а также активистам. Проект позволяет школьникам познакомиться с историей своего региона, узнать о земляках, которые совершили доблестные поступки и проявили мужество.

Так, в нижегородской школе № 20 Автозаводского района торжественно открыли парту Героя в память о выпускнике школы, погибшем в ходе СВО, Алексее Алексеевиче Быкове. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, он посмертно награждён орденом Мужества. 

«Мы открываем парту Героя в честь Алексея Быкова, выпускника этой школы, погибшего на СВО, защищая наше будущее. Хочу выразить искреннюю благодарность его отцу за воспитание достойного сына и пожелать крепкого здоровья. Мы обещаем сохранить память о герое в сердцах многих поколений школьников», - сказал заместитель секретаря Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия», курирующий проектную деятельность, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков.  

Право первым сесть за парту предоставилось ученику 9 класса, заместителю командира Юнармейского отряда школы, победителю школьного этапа Зарница 2.0, наставнику команды, победителя районного конкурса «Орлята на марше» Даниилу Пальчикову. 

«Я благодарен за то, что мне выпала такая честь - первым сесть первым за парту Героя. Я очень горжусь этим. Обещаю в дальнейшем отлично учиться и активно участвовать в жизни школы, района и всего государства в целом», - сказал Даниил Пальчиков. 

В средней школе №17 города Балахны также была открыта парта в память о выпускнике Олеге Леонидовиче Лулудове. За проявленное мужество во время боевых действий в Чечне он был награждён орденом Мужества посмертно.

«Он для меня является родным дядей. Очень печально, что Олега Леонидовича уже с нами нет! Но я очень горжусь тем, что он настоящий герой! Очень приятно, что школа помнит своих учеников, и участие в проекте «Парта Героя» тому подтверждение», - сказала ученица 11 класса средней школы № 17 Ксения Лулудова.

Ещё одну «Парту Героя» установили в Арзамасском коммерческо-техническом техникуме, в память выпускника Клима Радиковича Гараева. Он погиб в ходе СВО при выполнении боевой задачи. Награжден орденом Мужества посмертно. 

Открытие «Парты героя» стало важным событием для техникума и всего города. Это не просто дань памяти героически погибшему выпускнику, но и наглядный пример мужества, патриотизма и самоотверженности для подрастающего поколения.

Напомним, образовательный проект «Парта Героя», который запустила «Единая Россия» в рамках партпроекта «Новая школа», в доступной форме рассказывает школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. На школьных партах размещены QR-коды для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал с информацией о героях.

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Теги:
Единая Россия Память СВО
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