75 000 участников собрала "Зарница 2.0" в Нижегородской области Общество

Глава региона Глеб Никитин сообщил в своем телеграм-канале, что в Нижегородской области завершился региональный этап военно-патриотической игры "Зарница 2.0". Он поздравил ребят с успешным прохождением испытаний и не без гордости заявил, что в этом году игра "объединила более 75 000 школьников и студентов колледжей и техникумов области".

Пожелав ребятам успеха на следующем – окружном этапе, губернатор заметил, что легендарная "Зарница" серьезно изменилась. Сегодня, кроме традиционных военно-спортивных достижений, она позволяет освоить современные военно-тактические навыки: от управления БПЛА до методов противодействия информационно-психологическим операциям.

Мы попросили экспертов оценить актуальность военно-патриотической игры "Зарница 2.0", и ее влияние на формирование нового поколения детей и молодежи.

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Ещё сравнительно недавно, значительное большинство людей в стране было уверено, что военная служба стала уделом сравнительно немногочисленного сословия профессионалов, а массовая военная подготовка вообще не нужна. И в этом их не смогли разубедить ни события на Северном Кавказе в начале 2000-х, ни война 08.08.08, ни начавшееся в 2014-ом противостояние на Донбассе. Да и сегодня хватает тех, кто придерживается такой точки зрения. И это, как раз, во-многом, следствие отсутствия военно-патриотического воспитания, либо его профанации, на протяжении довольно долгого времени".

Андрей Чугунов, журналист, констатирует "переформатирование "Зарницы":

"Так совпало (а новости часто "рифмуются"), что Глеб Никитин сообщил о завершении регионального этапа военно-патриотической игры "Зарница 2.0" сразу после того, как президент подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы, которая займется вопросами воспитания подрастающего поколения и молодежи. Группу поручено возглавить Сергею Кириенко, а в ее состав вошли около 40 представителей федеральных министерств, региональных властей, парламента, Совета Федерации, а также руководители крупных медиакомпаний".

Евгений Семенов, зампред Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент, отмечает важность военно-патриотического воспитания молодежи:

"Актуальность возвращения военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и игры "Зарница", в частности, обусловлена культурно-историческим вызовом, который сегодня переживает наша страна. Стратегически идея подобного рода подхода к социализации молодежи была сформулирована очень давно. "Si vis pacem, para bellum" — "хочешь мира, готовься к войне", говорили древние. Сегодня это становится более чем очевидно".

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

"Вопросы о том, что делать с молодежью в условиях новой общественно-политической реальности, сталкивающейся с неумолимым технологическим прогрессом и неистребимым ценностным плюрализмом, становятся все более острыми. Много раз говорил о том, что мы, совершенно не зная наших детей, беремся формировать для них патриотическую или какую-то другую повестку. Конечно, мы хотим сделать как лучше, но вот как именно лучше – решаем сами. Но вот что интересно: пробовал ли кто-то всерьез использовать популярных блогеров, рэперов и прочих деятелей молодежного масскульта в роли канала трансляции востребованных обществом ценностей? Будем честны: именно они владеют умами и сердцами сегодняшних детей и подростков".

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Военно-патриотическое воспитание – важнейший приоритет в общей работе по формированию мировоззренческой платформы подрастающего поколения. "Зарница 2.0" как дань традиции, но в современном воплощении. Специальная военная операция обнажила многие проблемы и показала необходимость комплексной работы по формированию патриотического сознания, чувства гордости и преданности Родине, готовности к выполнению задач на благо Отечества, а не только удовлетворению своих личных потребностей. Полагаю, проведение "Зарницы 2.0", объединившей более 75 тыс. участников, своевременно и актуально, и может стать постоянным инструментом в работе с молодежью".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".