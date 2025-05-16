Андрей Чугунов: "Зарница 2.0 - не просто "игра в войнушку", а инструмент формирования гражданина" Общество

Глава региона Глеб Никитин сообщил в своем телеграм-канале, что в Нижегородской области завершился региональный этап военно-патриотической игры "Зарница 2.0". Он поздравил ребят с успешным прохождением испытаний и не без гордости заявил, что в этом году игра "объединила более 75 000 школьников и студентов колледжей и техникумов области".

Андрей Чугунов, журналист:

"Так совпало (а новости часто "рифмуются"), что Глеб Никитин сообщил о завершении регионального этапа военно-патриотической игры "Зарница 2.0" сразу после того, как президент подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы, которая займется вопросами воспитания подрастающего поколения и молодежи. Группу поручено возглавить Сергею Кириенко, а в ее состав вошли около 40 представителей федеральных министерств, региональных властей, парламента, Совета Федерации, а также руководители крупных медиакомпаний.

Понятно, что решение Владимира Путина подчеркивает важность формирования осознанного отношения молодых россиян к истории страны, традициям и ценностям. Группа призвана координировать усилия различных ведомств и организаций и обеспечивать системный и комплексный подход к формированию гражданских, а не только физических, качеств молодежи.

Очевидно, что появление обновленной версии игры "Зарница 2.0" является частью стратегии государства по адаптации методов воспитания к современным условиям, подчеркивая необходимость интеграции технологий и инноваций в процесс подготовки будущих защитников Родины.

Акцент на комплексность и идеологическую составляющую не случаен: он говорит, что формированию мировоззрения подрастающего поколения государство уделяет особое внимание. "Зарница 2.0" — уже не просто игра "в войнушку", а инструмент формирования гражданина, готового защищать интересы своей страны не только с оружием в руках, но и в информационном пространстве".