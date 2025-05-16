Цены на черешню значительно выросли в Центральной России

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Цены на черешню и другие фрукты значительно выросли в Центральной России. Корреспонденты телеканала "360" изучили причины этого явления.
Ранняя черешня стоит от 600 до 2500 рублей за килограмм, в зависимости от сорта и страны происхождения. Продавцы не всегда указывают, откуда привезена ягода, а качество часто не соответствует цене. В прошлом году черешню можно было купить за 300 рублей, а сейчас она в дефиците. Не стоит забывать, что из-за заморозков в Крыму урожай черешни будет значительно ниже.
"Для российской ещё не время, но потихонечку появится. Где-то в июне краснодарская пойдёт уже, крымская пойдёт", — поделилась информацией продавец Лола Якубова.
Основную часть черешни на прилавках составляют импортные сорта: крупная из Ирана и помельче из Таджикистана. Например, узбекская черешня стоит 1500 рублей за килограмм, а редкая розовая — 2500 рублей.
Эксперты объясняют рост цен сложностями с логистикой и транспортировкой. Экономист Николай Кульбака отметил, что на стоимость влияют длина торговых цепочек и доступность транспорта.
Ранее нижегородцам рассказали, как не отравиться клубникой и черешней с рынка.
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